Hazaribagh News: प्रखंड सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
Hazaribagh News: बड़कागांव में अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नए मतदाताओं के नामांकन, दावा एवं आपत्ति के कैंप, और ग्राम सभा की जानकारी दी गई। नए मतदाताओं के लिए दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी और उन्हें अपने नाम के स्थानांतरण के लिए भी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। एसआईआर कार्यक्रम के दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति कार्यक्रम को लेकर अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड सभागार में संपन्न हो हुई। इस अवसर पर निर्वाची पदाधिकारी कुमार ने कहा कि दावा एवं आपत्ति के लिए सभी मतदान केंद्रों पर प्रथम कैंप आठ और नौ अगस्त को लगाई जाएगी। साथ ही 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगला दावा एवं आपत्ति कैंप 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी।सीओ ने आगे जानकारी देते हुए कहा पांच अगस्त से नए मतदाताओं का नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम शुरू हो रही है।
1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं का फॉर्म 6 में स्वघोषणा पत्र के साथ सभी बीएलओ के पास जमा करना है या स्वयं ईसीआई के वेबसाइट पर आवेदन करने का कार्यक्रम शुरू की गई है। नए मतदाताओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र एवं एड्रेस प्रूफ लगाना अनिवार्य होगी। इसके अलावा किसी मतदाता का नाम किसी दूसरे मतदान केंदों पर दर्ज हो गई है तो अपने मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने के लिए फार्म 8 भर कर जमा करना होगा। प्रशिक्षण में इन्हीं सब विषयों पर बीएलओ एवं बीएलए सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि सभी मतदाताओं को सहजता से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सके।
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