Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: प्रखंड सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: बड़कागांव में अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नए मतदाताओं के नामांकन, दावा एवं आपत्ति के कैंप, और ग्राम सभा की जानकारी दी गई। नए मतदाताओं के लिए दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी और उन्हें अपने नाम के स्थानांतरण के लिए भी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

Hazaribagh News: प्रखंड सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। एसआईआर कार्यक्रम के दूसरे चरण में दावा एवं आपत्ति कार्यक्रम को लेकर अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रखंड सभागार में संपन्न हो हुई। इस अवसर पर निर्वाची पदाधिकारी कुमार ने कहा कि दावा एवं आपत्ति के लिए सभी मतदान केंद्रों पर प्रथम कैंप आठ और नौ अगस्त को लगाई जाएगी। साथ ही 15 अगस्त को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा अगला दावा एवं आपत्ति कैंप 22 और 23 अगस्त को आयोजित होगी।सीओ ने आगे जानकारी देते हुए कहा पांच अगस्त से नए मतदाताओं का नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम शुरू हो रही है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: दावा, आपत्ति को लेकर बीएलओ को मिला प्रशिक्षण

1 अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाताओं का फॉर्म 6 में स्वघोषणा पत्र के साथ सभी बीएलओ के पास जमा करना है या स्वयं ईसीआई के वेबसाइट पर आवेदन करने का कार्यक्रम शुरू की गई है। नए मतदाताओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र एवं एड्रेस प्रूफ लगाना अनिवार्य होगी। इसके अलावा किसी मतदाता का नाम किसी दूसरे मतदान केंदों पर दर्ज हो गई है तो अपने मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने के लिए फार्म 8 भर कर जमा करना होगा। प्रशिक्षण में इन्हीं सब विषयों पर बीएलओ एवं बीएलए सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि सभी मतदाताओं को सहजता से मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सके।

ये भी पढ़ें:प्रखंड सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
ये भी पढ़ें:Ghumla News: एसआईआर को लेकर बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News Barkagaon

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।