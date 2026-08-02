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Hazaribagh News: बेकाबू कंटेनर के धक्के से टोटो चालक की मौत, यात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: इचाक क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुई सड़क हादसे में मिथिलेश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। 35 वर्षीय मिथिलेश टोटो चला रहा था जब एक बेकाबू कंटेनर ने टक्कर मारी। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

Hazaribagh News: बेकाबू कंटेनर के धक्के से टोटो चालक की मौत, यात्री घायल

Hazaribagh News: इचाक, प्रतिनिधि। इचाक क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर हुई भीषण सड़क हादसा हो गया। कंटेनर और टोटो के बीच हुई सीधी भिड़ंत में चालक की दर्दनाक मौत हो गया।जबकि टोटो में बैठे अन्य लोग घायल हो गए।जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है जहां सभी का इलाज जारी है। घटना शनिवार को ढाई बजे एनएच 33 सड़क पर भारत बेंज शोरूम के समीप हुई। मृतक की पहचान बरियठ गांव का मिथिलेश कुमार 35 वर्ष पिता सुभाष मेहता के रूप में हुई है।​ स्थानीय इलोगों के अनुसार, मिथिलेश बरही से सवारियां लेकर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे एक बेकाबू कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी। घटना में गंभीर रूप से घायल टोटो चालक मिथिलेश को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने अमृत बता दिया। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां इलाज चल रहा है।

मिथिलेश का परिवार

​मृतक मिथिलेश अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया है। मिथिलेश अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गया है। उसकी असमय मौत से मां मुन्नी देवी और पत्नी रीना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार पर रोजी-रोटी का संकट मंडराने लगा है।

पुलिस कार्रवाई

​घटना की सूचना मिलते ही इचाक थाना प्रभारी गौतम कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और टेंपो दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले कार्रवाई शुरू कर दी है।

सामाजिक संवेदनाएँ

मिथिलेश की दर्दनाक मौत पर भाजपा जिला समिति के सदस्य निरंजन कुमार कांग्रेस नेता दिगंबर कुमार मेहता प्रयाग प्रसाद मेहता राजबाला प्रसाद मेहता पूर्व प्रमुख चंद्रदेव मेहता कालेश्वर प्रसाद मेहता रामदेव प्रसाद मेहता ने गहरी संवेदना व्यक्त की है लोगों ने कहा कि मिथिलेश पढ़ा लिखा हसमुख मिजाज का युवक था रोजी रोजगार नहीं मिलने के चलते टोटो चलकर बच्चों और मां-बाप का पालन पोषण कर रहा था उसके गुजर जाने से परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा लोगों ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिया।

आंदोलन की संभावना

हादसे के बाद लोग आंदोलन और सड़क जाम करने को उतारू थे, झारखंड आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष बटेश्वर प्रसाद मेहता ने बताया कि उन्होंने डीसी हेमंत सती से बात की। डीसी ने तुरंत पोस्टमार्टम करवाने का आदेश दिया। इसके बाद लोगों ने आंदोलन सड़क जाम करने से रूक गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह दुर्घटना कब हुई?
यह दुर्घटना शनिवार को ढाई बजे एनएच 33 सड़क पर भारत बेंज शोरूम के समीप हुई।
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