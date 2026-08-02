Hazaribagh News: नानी घर से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत
Hazaribagh News: चौपारण में पांडेयबारा रोड के नजदीक हुए एक सड़क हादसे में 38 वर्षीय रंजीत विश्वकर्मा की मौत हो गई। वह अपने नानी घर से लौटते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई।
Hazaribagh News: चौपारण, प्रतिनिधि। पांडेयबारा रोड स्थित रामजीता गांव के समीप रविवार दोपहर लगभग 3 बजे हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरिया निवासी रंजीत विश्वकर्मा (38 वर्ष), पिता महावीर विश्वकर्मा के रूप में हुई है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
घटनास्थल की जानकारी
जानकारी के अनुसार रंजीत विश्वकर्मा चौपारण के सेलहारा स्थित अपने नानी घर से वापस अपने गांव पथरिया लौट रहा था। इसी दौरान रामजीता के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही सेलहारा के वर्तमान मुखिया प्रवीण सिंह तथा अर्जुन रजक परिजनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोनो अपने गाड़ी से इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बरही ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
परिवार में शोक
सेलहारा मुखिया प्रवीण सिंह ने दुख जताते हुए बताया कि रंजीत बरही स्थित रियाडा की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। वह अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। इस हृदयविदारक घटना की खबर जैसे ही पथरिया गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।
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