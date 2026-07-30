Hazaribagh News: जगदीशपुर भेलवाटांड़ जंगल के तालाब में डूबे दो छात्र, एक की मौत
Hazaribagh News: हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक तालाब में स्नान करने के दौरान दो छात्रों में से एक डूब गया। मृतक छात्र हिमांशु राज, डीएवी स्कूल का नौंवी कक्षा का विद्यार्थी था। इस घटना ने मृतक के परिवार और स्कूल में शोक की लहर फैला दी है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर भेलवाटांड़ जंगल स्थित एक तालाब में बुधवार को स्नान करने के दौरान दो छात्र डूब गए। इस हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र घटना से हदस कर बेहोश हो जा रहा था। जिसका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। मृतक छात्र की पहचान हिमांशु राज पिता धर्मेंद्र दास के रूप में हुई है, जो डीएवी स्कूल कक्षा नौ का विद्यार्थी था। मृतक के पिता धर्मेंद्र दास झारखंड पुलिस में कांस्टेबल है और कोडरमा में पदस्थापित हैं। घटना की सूचना मिलते हैं वह कोडरमा से हजारीबाग अस्पताल पहुंच गए।
परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना की पुष्टि करते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों छात्र भेलवाटाड़ जंगल की और घूमने गए थे। इसी दौरान नहाने लगे और यह दुर्घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने तालाब से शव को अपने कब्जे में ले लिया है। कागजी प्रक्रिया और पंचनामा पूरा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस अप्रिय घटना से मृतक के परिवार और स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है।जगदीशपुर में घटित घटना को लेकर हेमंत की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। 13 वर्ष के विद्यार्थी की मौत ने घटना पर सवाल उठा दिया है। सूचना के अनुसार स्कूल बंक करके छात्र नहाने चले गए थे। इसी क्रम में यह हादसा हुआ। विदित हो कि एक साल पहले एक निजी स्कूल के छह विद्यार्थी लोटवा जलाशय में इसी तरह डूब गए गए।
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