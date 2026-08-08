Hazaribagh News: ट्रैफिक जवानों की कर्तव्यनिष्ठता का हुआ सम्मान

Hazaribagh News: हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि । शहर में ट्रैफिक जवानों का मनोबल बढ़ाने और उनकी उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एसपी अमन कुमार के निर्देश पर शनिवार को एक विशेष सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीसीआर डीएसपी मो अयातुल्लाह ने यातायात व्यवस्था में बेहतरीन योगदान देने वाले ट्रैफिक जवानों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया। इस दौरान बेस्ट जवान ऑफ द वीक का अवार्ड आयुष कुमार और बेस्ट टर्नआउट ऑफ़ द वीक का अवार्ड पीताम्बर गोप को दिया गया। अधिकारियों ने दोनों जवानों को उनकी लगन, कर्तव्यपरायणता और अनुशासन के लिए बधाई दी। साथ ही यह उम्मीद जताई कि इस तरह के सम्मान कार्यक्रमों से अन्य पुलिसकर्मियों को भी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा मिलेगी।