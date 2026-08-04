Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: मंडई खुर्द डंपिंग यार्ड का मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: मंडई खुर्द ग्राम पंचायत में संचालित कचरा निस्तारण स्थल का मामला अब केंद्र सरकार के संज्ञान में पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर केंद्रीय आवासन एवं

Hazaribagh News: मंडई खुर्द डंपिंग यार्ड का मामला केंद्र सरकार तक पहुंचा

Hazaribagh News: हजारीबाग,नगर प्रतिनिधि। मंडई खुर्द ग्राम पंचायत में संचालित कचरा निस्तारण स्थल का मामला अब केंद्र सरकार के संज्ञान में पहुंच गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हजारीबाग नगर निगम से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आबादी और कृषि भूमि के पास कचरा डाले जाने से दुर्गंध फैल रही है, कई बार आग लगने से जहरीला धुआं उठता है तथा मक्खी-मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों ने मिट्टी और भूजल के प्रदूषित होने तथा लोगों के स्वास्थ्य और खेती पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी आशंका जताई है।ग्रामीणों

ने कचरा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण, पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की स्वतंत्र जांच, आबादी से दूर उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरण, हवा, पानी और मिट्टी की जांच तथा प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। शिकायत पर नगर निगम को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अब ग्रामीणों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।