Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: बरही पुस्तकालय ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई, प्रतियोगिता का आयोजन किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: बरही में स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विद्यालयों से 44 छात्रों ने भाग लिया। डीएवी स्कूल की शिंकु कुमारी ने भाषण में और देव इंटरनेशनल स्कूल की अर्पना गुप्ता ने निबंध में पहला स्थान प्राप्त किया।

Hazaribagh News: बरही पुस्तकालय ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई, प्रतियोगिता का आयोजन किया

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय बरही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल की शिंकु कुमारी और निबंध में देव इंटरनेशनल स्कूल की अर्पना गुप्ता ने बाजी मारी। 22 विद्यालयों के 44 प्रतिभागी छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो हीरामन साहू और संचालन सचिव कृष्ण प्रजापति ने किया। बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर, बरही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार, सांसद प्रतिनिधि भगवान केसरी, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार दत्ता, उपाध्यक्ष डॉ सुनील कुमार यादव, पाठ्यक्रम प्रभारी सत्येंद्र कुमार शर्मा, खेल प्रभारी रविकांत ओम,आईटी सेक्टर प्रभारी हिमांशु बमबम एवं शुभम कुमार, आरपी शर्मा, बिपिन बिहारी पांडेय,समाजसेवी मिथिलेश कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: अजीम प्रेमजी स्कूल में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती

सभी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं मुंशी प्रेमचंद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

ये भी पढ़ें:Nainital News: पोस्टर प्रतियोगिता में दीपशिखा, प्रियांशु और निशा अव्वल
ये भी पढ़ें:मुंशी प्रेमचंद के विचार आज भी समाज को दिशा दे रहे : डॉ. वीरेन्द्र
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।