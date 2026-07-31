Hazaribagh News: बरही पुस्तकालय ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई, प्रतियोगिता का आयोजन किया

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय बरही में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में डीएवी स्कूल की शिंकु कुमारी और निबंध में देव इंटरनेशनल स्कूल की अर्पना गुप्ता ने बाजी मारी। 22 विद्यालयों के 44 प्रतिभागी छात्र छात्राएं प्रतियोगिता में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रो हीरामन साहू और संचालन सचिव कृष्ण प्रजापति ने किया। बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर, बरही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार, सांसद प्रतिनिधि भगवान केसरी, स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार दत्ता, उपाध्यक्ष डॉ सुनील कुमार यादव, पाठ्यक्रम प्रभारी सत्येंद्र कुमार शर्मा, खेल प्रभारी रविकांत ओम,आईटी सेक्टर प्रभारी हिमांशु बमबम एवं शुभम कुमार, आरपी शर्मा, बिपिन बिहारी पांडेय,समाजसेवी मिथिलेश कुमार सिंह मुख्य रूप से मौजूद थे।