Hazaribagh News: बरही पुस्तकालय में 31 को प्रेमचंद की जयंती पर भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन
Hazaribagh News: बरही में स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को आमंत्रित किया गया है। पुस्तकालय के सचिव ने सभी स्कूलों को आमंत्रण भेजा है, जहां हर स्कूल से एक छात्र और एक छात्रा भाग लेंगे।
Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। प्रखंड परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। पुस्तकालय के सचिव कृष्णा प्रजापति ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक को आमंत्रण भेजा है। भाषण प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र, छात्रा भाग लेंगे ।
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