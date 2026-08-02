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Hazaribagh News: युवक को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरही के लखना गांव में 15 वर्षीय अभिषेक कुमार को खेत में काम करते समय सांप ने डंस लिया। गंभीर स्थिति में उसे बरही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, अभिषेक की हालत अब सामान्य है।

Hazaribagh News: युवक को सांप ने काटा, अस्पताल में भर्ती

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। बरही के लखना गांव में खेती बाड़ी करने के दौरान युवक को सांप ने डंस लिया। उसे तत्काल इलाज के लिए बरही अनुमंडलीय लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। अभिषेक कुमार उम्र 15 वर्ष पिता मंटू साव ग्राम लखना अपने खेत में काम कर रहा था। इसी बीच घास में छिपे सांप ने उसे डंस लिया। समय पर अस्पताल पहुंचने और इलाज से अभिषेक की स्थिति सामान्य है। चिकित्सकों ने कहा कि युवक का इलाज किया जा रहा है।

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