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Hazaribagh News: टाटीझरिया में कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: टाटीझरिया में एक सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे, तभी एक स्विफ्ट डिजायर कार ने उन्हें टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना से स्थानीय लोग सकते में हैं।

Hazaribagh News: टाटीझरिया में कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Hazaribagh News: टाटीझरिया, प्रतिनिधि। टाटीझरिया में शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्विफ्ट डिजायर कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घायलों की पहचान टाटीझरिया प्रखंड के केसोडीह निवासी टिंकू गंझू और अशोक गंझू के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों युवक मोटरसाइकिल से टाटीझरिया से होलंग जा रहे थे। इसी दौरान कमला पेट्रोल पंप के पास एक ही दिशा में जा रही स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और चालक तेजी से कार लेकर फरार हो गया। हादसे में एक युवक के पैर और दूसरे युवक के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं, जिससे दोनों लहूलुहान हो गए।

घटना के तुरंत बाद धरमपुर पंसस राजेश यादव, अनिल प्रसाद और अन्य स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया।

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