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Hazaribagh News: सड़क जाम और अतिक्रमण को लेकर एसडीओ ने चलाया अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरही चौक पर सड़क जाम और अतिक्रमण को लेकर एसडीओ जोहन टुडू ने कार्रवाई की। अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए और मांस-मछली की दुकान को पीएचईडी कैंपस में स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। इससे सड़क जाम की समस्या में सुधार होगा। प्रशासन की यह पहल महत्वपूर्ण कदम है।

Hazaribagh News: सड़क जाम और अतिक्रमण को लेकर एसडीओ ने चलाया अभियान

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। रसोइयाधमना से बरही चौक तक सड़क जाम और बरही चौक पर अतिक्रमण को लेकर एसडीओ जोहन टुडू ने कार्रवाई शुरू की है। रसोइयाधमना टोल प्लाजा के पास बने अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। बरही चौक के आसपास अतिक्रमण और सड़क जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए मांस एवं मछली दुकान को अस्थायी रूप से पीएचईडी कैंपस में स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू की गई है। जेसीबी मशीन से पीएचईडी कैंपस की साफ-सफाई कराई गई। मांस मछली की दुकान बरही चौक पीएचईडी कैंपस में स्थानांतरित होने से जहां अतिक्रमण की समस्या दूर होगी वहीं सड़क जाम से भी निजात मिलेगी।प्रशासन

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की यह पहल बरही चौक में लंबे समय से बनी जाम की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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