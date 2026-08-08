Hazaribagh News: लालकिशुन अध्यक्ष पिंकी बनी उपाध्यक्ष
Hazaribagh News: लालकिशुन अध्यक्ष पिंकी बनी उपाध्यक्ष - उमवि झींगीबराई में प्रबंधन समिति का पुनर्गठन बरकट्ठा प्रतिनिधि। उमवि झींगीबराई में स्कूल प्रबंधन समिति के पुन
Hazaribagh News: बरकट्ठा प्रतिनिधि। उमवि झींगीबराई में स्कूल प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर शनिवार को आमसभा हुई। आमसभा में सर्वसम्मति से लालकिशुन पंडित को अध्यक्ष और पिंकी देवी को उपाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया। आमसभा के पर्यवेक्षक के रूप में सीआरपी शशिभूषण सिंह की देखरेख में आमसभा में सीएमसी का पुनर्गठन हुआ। गठन के बाद समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्य और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। नई समिति पदाधिकारी और सदस्यों को हेडमास्टर यमुना साव समेत शिक्षकों ने बधाई दी।
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