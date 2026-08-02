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Hazaribagh News: सावन की पहली सोमवारी आज शिवालियों में उमड़ेंगे भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग में 3 अगस्त को पहली सोमवारी पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। मंदिर प्रबंधन समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियाँ की हैं। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे भक्त शांति के साथ जलाभिषेक कर सकें।

Hazaribagh News: सावन की पहली सोमवारी आज शिवालियों में उमड़ेंगे भक्त

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। पवित्र सावन मास की पहली सोमवारी तीन अगस्त को है। सावन की इस पहली सोमवारी को लेकर जिलेभर के शिवालयों में भारी उत्साह का माहौल है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजन के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचते हैं। जिले के कई प्रसिद्ध और प्राचीन शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगता है। इनमें प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर, पुलिस लाइन शिवालय, मनोकामना शिव मंदिर खाजाची तालाब, शिव मंदिर मुनका बगीचा, श्री राम जानकी मंदिर बड़ा अखाड़ा, पंच मंदिर, श्री सत्यनारायण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर न्यू एरिया रोड, ओकनी, झील कॉलोनी शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर ओकनी, श्री चंद्रशेखर मंदिर नूरा, महावीर स्थान बाडम बाजार, संकट मोचन हनुमान मंदिर कुम्हार टोली, शांति आश्रम शिवालय बड़कागांव रोड, हुरुहुरु शिव मंदिर, बाबू गांव कोर्रा शिवालय, हरिहर धाम मंदिर लाखे, नृसिंह मंदिर खपरियावां प्रमुख रूप से शामिल हैं।

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इन सभी प्रतिष्ठित मंदिरों में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों के पहुंचने की विशेष तैयारी की गई है, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय नजर आएगा।सावन के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन समितियों ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। प्रमुख मंदिरों की प्रबंध समितियों और पुजारियों के अनुसार, इस बार भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रमुख मंदिरों में भक्तों की सुविधा के लिए फूल, बेलपत्र और अन्य आवश्यक पूजन सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, जिला प्रशासन भी शांति व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनाती की है। सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा और सुगम जलाभिषेक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवालयों में आज जलाभिषेक के साथ भक्त बाबा को बेलपत्र अर्पित करेंगे। वही कई शिव भक्त बाबा धाम देवघर में जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से रवाना होंगे। पहली सोमवारी को शिवालय बोलबम और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठेगा। कई श्रद्धालु रुद्राष्टक और रुद्री पाठ के माध्यम से रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के विशेष अनुष्ठान करेंगे।

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