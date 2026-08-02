Hazaribagh News: हजारीबाग के डेढ़ दर्जन सड़कों के दिन बहुरेगे

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। पथ निर्माण विभाग हजारीबाग ने जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण, विशेष मरम्मत, नवीनीकरण और नाली निर्माण कार्य के लिए आधिकारिक निविदा जारी कर दी गई है। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार ने बताया कि लंबे समय से खराब सड़कों की मरम्मत की मांग कर रहे थे। जिससे लोगों को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। जिन सड़कों का निर्माण कार्य होना है।

कार्य की विस्तार जानकारी

उसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के गैर योजना मद के तहत धोबीयाडीह से धमना पथ भाया बरही चौक शहरी बाजार अंश मे साधारण मरम्मत कार्य, एसपी कोठी से हजारीबाग पार्क स्टेशन एन एच 33 तक विशेष मरम्मत कार्य, हुरुहुरु मुख्य पथ से बाबा पथ के अंतिम छोर तक पथ में साधारण मरम्मत कार्य, बड़कागांव एसएच 07 पथ से बादम भाया बिश्रामपुर चौक तक साधारण मरम्मत कार्य, ढेंगुरा मोड़ एसएच07 से ढेंगुरा कुद रेलवे ब्रिज कुप एनएच100 पथ लिंक रोड डामोडीह सिरसी एसएच07 तक सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य,हजारीबाग संत कोलंबा कॉलेज चूरचु हत्यारी स्टेट हाइवे 33 पथ में साधारण मरम्मत कार्य, शहर मे पीडब्लूडी पथ से लंबोदार पाठक के घर के सामने से खिरगांव होते हुए एनएच100 तक विशेष मरम्मत कार्य,पलमा मस्केडीह चौबे, केशवारी पथ के किमी. 16.79 में साधारण मरम्मत कार्य, सर्किट हाउस से पीडब्लूडी पथ भाया एसपी कोठी पथ का साधारण मरम्मत कार्य, इचाक-बरकठ्ठा पथ का साधारण मरम्मत कार्य, सुल्ताना एनएच100 से रामनगर, कस्तूरी खाप, पेलावल, गदोखर लिंक पथ का साधारण मरम्मत कार्य, एनएच100 मुकुंदगंज भाया लालपुर ओरिया पथ का साधारण मरम्मत कार्य, विष्णुपुरी से महुडर पथ का साधारण मरम्मत कार्य, कोर्रा चौक के जबरा रोड जिब्राल्टर हाउस का साधारण मरम्मत कार्य, हुरुहुरु मुख्य पथ से बाबा पथ के अंत तक पथ एवं नाली निर्माण कार्य,सुल्ताना से सुल्ताना छड़वा पथ एवं रामनगर कस्तूरीखाप पेलावल गदोखर लिंक पथ के कदमा में आरसीसी गार्डवाल निर्माण कार्य शामिल है।