Hazaribagh News: सेवानिवृत्त चौकीदार पेंशन चालू कराने को लेकर एक साल से अंचल कार्यालय का लगा रहे है चक्कर

Hazaribagh News: कटकमसांडी में सेवानिवृत्त चौकीदार पेंशन चालू कराने में पिछले एक साल से चक्कर लगा रहे हैं। पेंशन न मिलने से उनके परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है। चौकीदार रघुनाथ तुरी ने पत्नी के इलाज में पैसे की कमी के कारण उनकी मृत्यु की जानकारी दी। कार्यालय में रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया है।

Hazaribagh News: कटकमसांडी, प्रतिनिधि। सेवानिवृत्त चौकीदार पेंशन चालू कराने को लेकर पिछले एक साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे है बावजूद पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ । पेंशन चालू नहीं होने के कारण उनके परिवार के बीच भुखमरी की स्थिति बन गई है ।

पेंशन न मिलने के प्रभाव मंगलवार को कटकमसांडी अंचल कार्यालय में आपबीती बताते हुए सेवानिवृत्त चौकीदार रघुनाथ तुरी ने बताया कि पैसे के अभाव में पत्नी सोमरी देवी का इलाज नहीं नहीं करा पाया। जिसके वजह से 7 फरवरी 2026 को निधन हो गया । उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन चालू कराने के लिए 45 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के सुलताना केसवरिया गांव से कटकमसांडी पहुंचते हैं । इस दौरान आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है । साथ ही कार्यालय के प्रधान सहायक से लेकर कर्मचारी अधिकारी तक अनुचित रकम मांगते हैं। उन्हें अपनी ताकत के अनुसार दिया भी गया लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है ।

अन्य चौकीदारों की स्थिति चौकीदार जयंती देवी ने 30 सितंबर 2025 और रमजान अली 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद भी कार्यालय का चक्कर लगा रहे है । जयंती देवी ने आरोप लगाया है कि अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक पेंशन चालू कराने को लेकर रिश्वत भी लिया लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ । सेवानिवृत्त चौकीदार ने इस मामले में हजारीबाग उपायुक्त से मिलकर इसकी जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने की बात कही है । लोगों का आरोप है कि जिस कार्यालय और थाना में अपनी सेवा दी आज पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है ।

अंचल कार्यालय का चक्कर कटकमसांडी अंचल कार्यालय के अन्य चौकीदार मुकेश सिंह भोक्ता 30 वर्ष की पत्नी गीता देवी अपने पति के मौत के बाद पैसे लेने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं पर सफलता नहीं मिली । गीता देवी कहती हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ रह रही हूं । मेरे पति के मौत के बाद मुझे कोई देखने वाला नहीं है । उन्होंने कहा कि अगर अंचल कार्यालय से पैसा नहीं मिला तो बाध्य होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठेंगे। जो काम रुका हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे । सेवानिवृत्त चौकीदार से पैसे लेने मामले की जांच पड़ताल करेंगे । जांच के दौरान सही पाए जाने पर दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी। -अनिल कुमार गुप्ता, अंचलाधिकारी कटकमसांडी।