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Hazaribagh News: बरकट्ठा में खुदरा खाद्य विक्रेता संघ का हुआ गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरकट्ठा के पेसरा गांव में खुदरा खाद्य विक्रेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में प्रखंड स्तर पर खुदरा खाद विक्रेता संघ की कमिटी का गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, अजय यादव सचिव और सुधीर प्रसाद कोषाध्यक्ष बने। बैठक में डिस्ट्रिब्यटर द्वारा खाद्य सामग्री के मूल्य में थोक मूल्य का पालन न करने पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

Hazaribagh News: बरकट्ठा में खुदरा खाद्य विक्रेता संघ का हुआ गठन

Hazaribagh News: बरकट्ठा, प्रतिनिधि। प्रखंड के पेसरा गांव में सुधीर कुमार के आवास पर खुदरा खाद्य विक्रेताओं की बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता कालीचरण प्रसाद और संचालन सुखदेव प्रसाद ने किया। बैठक में प्रखंड स्तरीय खुदरा खाद विक्रेता संघ का प्रखंड कमिटी का गठन किया गया। गठित कमिटी में सर्वसमिति से प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सचिव अजय यादव, कोषाध्यक्ष सुधीर प्रसाद को बनाया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि यूरिया और डीएपी खाद को सरकार के निर्धारित न्यूनतम मूल्य में डिस्ट्रिब्यटर द्वारा दुकानदारों को नहीं दिया जाता है। इससे सरकारी मूल्य से नहीं बिक्री कर पाने को लेकर सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को संघ द्वारा ज्ञापन सौपा जाएगा।

बैठक में बिमलेश कुमार, भीम मंडल, राजेंद्र गुप्ता, प्रेम कुमार चौधरी, रामचंद्र प्रसाद, लीलधारी प्रसाद, नरेश मंडल, अरुण प्रसाद, संजय प्रसाद, नसीम अंसारी, रितेश चौधरी, गणेश कुमार के अलावे प्रखंड के खाद्य विक्रेता शामिल थे।

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