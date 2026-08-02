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Hazaribagh News: कटकमसांडी और कटकमदाग थाना में जनता दरबार का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: कटकमसांडी के अंचल कार्यालय में सोमवार को 15 साल पुरानी जमीन विवाद का आपसी सहमति से निपटारा हुआ। हजारीबाग उपायुक्त के निर्देश पर भूमि विवाद मामलों की त्वरित सुनवाई की गई। सीओ और थाना प्रभारी ने कई मामलों का निपटारा किया, जिससे भूमि विवाद से संबंधित अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।

Hazaribagh News: कटकमसांडी और कटकमदाग थाना में जनता दरबार का आयोजन

Hazaribagh News: कटकमसांडी, प्रतिनिधि। कटकमदग अंचल कार्यालय में सोमवार को 15 साल पुरानी जमीन विवाद को दो पक्षों के आपसी सहमति के बाद मामला को सलटा लिया गया है । हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर शनिवार को जिले के सभी थानों और अंचल कार्यालय में भूमि विवाद के मामलों में त्वरित सुनवाई करने के साथ साथ ऑन स्पॉट निष्पादन करने का निर्देश जारी किया गया है । शनिवार को कटकमदाग थाना में आयोजित होने वाले सुनवाई के दौरान कटकमदाग सीओ सतेन्द्र नारायण पासवान , थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने कार्यालय सहायक और राजस्व कर्मचारी की उपस्थिति में जमीन संबंधित चार मामले सामने आया ।

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जिसमें सबसे जटिल विष्णुपुरी के मंजू गुप्ता ‌का जमीन विवाद का मामला दोनों पक्षों की सहमति से सलटा लिया गया।उस मामले को सीओ और थाना प्रभारी ने घंटों दोनों के बातों को सुनकर दोनों के बीच आपसी सहमति बनाई और फिर मामला को सलटा लिया । इसी प्रकार कटकमसांडी थाना में आयोजित जनता दरबार में दर्जनों मामले सामने आए ।जिसमें दो मामले पर सीओ अनिल कुमार गुप्ता और थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश की उपस्थिति में दोनों पक्षों की बीच आपसी सहमति बनी लेकिन उक्त मामले की जमीन मापी के बाद ही मामला सलटाया जाएगा। दोनों प्रखंड के सीओ और थाना प्रभारी ने बताया कि शनिवार को तकरीबन पांच मामलों का निपटारा किया गया है। जबकि पिछले डेढ़ दो माह के दौरान दर्जनों मामले का पटाक्षेप किया गया है। बताया जाता है कि सरकार के निर्देश के आलोक में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलास्तरीय बैठकों में संयुक्त रुप से निर्देश दिया गया है कि सभी सीओ और थाना प्रभारी प्रत्येक शनिवार को अनिवार्य रूप से भूमि-विवाद को लेकर बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन करेंगे। क्योंकि भूमि विवाद को लेकर ही अपराध की ज्यादातर घटनाएं होती हैं। साथ ही कई बार विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

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