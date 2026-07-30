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Hazaribagh News: केरेडारी के सभी विद्यालयों में एक साथ आज होगी एसएमसी का पुनर्गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: केरेडारी में 30 जुलाई को सभी 107 सरकारी स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जाएगा। बीआरसी से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधी पत्र जारी किया गया है। एसएमसी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए बनाई जाती है। यह समिति विद्यालय और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

Hazaribagh News: केरेडारी के सभी विद्यालयों में एक साथ आज होगी एसएमसी का पुनर्गठन

Hazaribagh News: केरेडारी, प्रतिनिधि। प्रखंड के सभी 107 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक , मध्य और उच्च विद्यालयों में गुरुवार को यानी 30 जुलाई को एक साथ विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में बीआरसी से बीपीएम अंकित शर्मा द्वारा पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया है । सभी 107 पर्यवेक्षक प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में जाकर निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे और राज्य परियोजना निदेशक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आम सभा के माध्यम से एसएमसी का गठन कराएंगे। यह समिति अगले दो वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।चुनाव प्रक्रिया की जानकारी डीएसई, बीडीओ, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, बीआरपी, सीआरपी एवं अभिभावकों को भी दे दी गई है।ताकि

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प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए पात्रता, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक का साक्षर होना आवश्यक है। 100 छात्रों तक वाले विद्यालय में 15 सदस्यीय, 101 से 500 तक 20 सदस्यीय और 500 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय में 25 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।एसएमसी का महत्व विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और एमडीएम पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से गठन किया जाता है। यह समिति विद्यालय और समाज के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।

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