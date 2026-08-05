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Hazaribagh News: बरगड्डा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर जेई ने फर्स तुड़वाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: कटकमसांडी प्रखंड के बरगड्डा पंचायत में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आखिर कार सच्चाई सामने आयी। जब मंगलवार को निर

Hazaribagh News: बरगड्डा उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर जेई ने फर्स तुड़वाया

Hazaribagh News: कटकमसांडी, प्रतिनिधि। कटकमसांडी प्रखंड के बरगड्डा पंचायत में निर्माणाधीन उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर आखिर कार सच्चाई सामने आयी । जब मंगलवार को निरीक्षण करने गए जिला परिषद के जेई सुमन कुमार ने घटिया सामग्री उपयोग कर बनाए गए फर्श को तोड़वा दिया । हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में पहले भी कई बार कथित अनियमितताओं की शिकायतें विभाग से की जा चुकी है । लेकिन निर्माण कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार, पहले छत की ढलाई में मानक के अनुरूप सरिया का उपयोग नहीं किए जाने की शिकायत विभागीय जेई सुमन कुमार से की गई थी। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने निरीक्षण कर सरिया बदलने का निर्देश दिया था।

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निर्माण कार्य में अनियमितताएँ

ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बाद फर्श की ढलाई भी मानक के अनुरूप नहीं की गई। मिट्टी पर केवल पॉलिथीन बिछाकर लगभग डेढ़ इंच मोटी ढलाई की गई और छोटे आकार के चिप्स का उपयोग किया गया। सूचना मिलने पर जेई सुमन कुमार मौके पर पहुंचे और ठेकेदार को फर्श तुड़वाने का निर्देश दिया। ग्रामीणों के अनुसार, फर्श का कुछ हिस्सा तोड़े जाने पर निर्माण गुणवत्ता में कथित अनियमितताएं सामने आईं।

ग्रामीणों की मांग

बरगड्डा निवासी राजेश कुमार ने कहा कि उन्होंने निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं की शिकायत कई बार विभाग से किया । उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निर्माण कार्यों में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण इस नीति का पालन होता नहीं दिख रहा। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की। बताया जाता है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद भी सवाल उठा चुके है। मौके पर राजेश कुमार यादव, नीतीश कुमार यादव, संदीप कुमार यादव, मुकेश यादव, अजय यादव, मुंशी यादव, सेवा यादव, टिंकू यादव सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

बरगड्डा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर क्या समस्या है?
बरगड्डा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें आई हैं।
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