Hazaribagh News: छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही चौक और रेलवे स्टेशन पर बरती गई चौकसी
Hazaribagh News: जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही में भी पुलिस चौकसी बरती गई। एसडीओ जोहन टुडू, एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर और थानाप्रभारी
Hazaribagh News: बरही प्रतिनिधि। छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही में भी पुलिस चौकसी बरती गई। एसडीओ जोहन टुडू, एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आयी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बरही चौक एवं बरही रेलवे स्टेशन में जांच अभियान चलाया गया।
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