Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही चौक और रेलवे स्टेशन पर बरती गई चौकसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: जेपीएससी, जेएसएससी को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही में भी पुलिस चौकसी बरती गई। एसडीओ जोहन टुडू, एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर और थानाप्रभारी

Hazaribagh News: छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही चौक और रेलवे स्टेशन पर बरती गई चौकसी

Hazaribagh News: बरही प्रतिनिधि। छात्रों के विधानसभा घेराव को लेकर बरही में भी पुलिस चौकसी बरती गई। एसडीओ जोहन टुडू, एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर और थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आयी। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बरही चौक एवं बरही रेलवे स्टेशन में जांच अभियान चलाया गया।

ये भी पढ़ें:अभाविप लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा करेगी घेराव
ये भी पढ़ें:झारखंड में छात्रों के विधानसभा घेराव पर CJP की चुप्पी, अभिजीत दीपके ने बस पूरी की रस्म!
ये भी पढ़ें:मोटी-मोटी अंगूठियां, गले में सोने की भारी चेन, झारखंड छात्र आंदोलन में 'पुष्पा' की एंट्री, VIDEO वायरल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News Barhi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।