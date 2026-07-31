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Hazaribagh News: अपराध का हॉटस्पॉट बन रहा पेलावल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग का पेलावल क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण चर्चा में रहा है। क्षेत्र में चोरी, मोबाइल स्नैचिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आए हैं। हाल ही में प्रिंस खान गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस सख्त निगरानी रख रही है।

Hazaribagh News: अपराध का हॉटस्पॉट बन रहा पेलावल

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। हजारीबाग शहर का पेलावल क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में लगातार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के कारण चर्चा में रहा है। चोरी, छिनतई, मोबाइल स्नैचिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध और हाल में प्रिंस खान गिरोह के नेटवर्क तक, कई मामलों में इस क्षेत्र का नाम जांच के दौरान सामने आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ आपराधिक तत्वों की सक्रियता के कारण यह इलाका विशेष निगरानी में है और पूरे क्षेत्र को अपराध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हाल ही में प्रिंस खान गिरोह के खिलाफ चलाए गए अभियान में गिरफ्तार आरोपितों में पेलावल के रहने वाले सैयद मोहम्मद जीशान और मो. शमसाद उर्फ साहिल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों गिरोह के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और कोयला क्षेत्रों में लेवी वसूली तथा हथियार उपलब्ध कराने के नेटवर्क से जुड़े थे。

छापेमारी और जांच

इससे पहले दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पेलावल थाना क्षेत्र के अंसार नगर में छापेमारी की थी। यह कार्रवाई पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में हुई थी। इस छापेमारी के बाद पेलावल राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में आया था। स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पेलावल में समय-समय पर चोरी, छिनतई, मोबाइल स्नैचिंग, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और भूमि विवाद से जुड़े कई मामले दर्ज हुए हैं। इन्हीं कारणों से पुलिस यहां नियमित अभियान चलाती रही है। हाल के वर्षों में कई अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की बरामदगी भी इसी क्षेत्र से हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पेलावल जैसे संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त बढ़ाई गई है। संगठित अपराध, नशे के कारोबार और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को अपराध के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हालिया घटनाओं के बाद पेलावल एक बार फिर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के फोकस में आ गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधी नेटवर्क के शेष सदस्यों और उनके आर्थिक तंत्र की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी रहेगी।

प्रश्नोत्तर

पेलावल क्षेत्र में क्यों चर्चा में है?
पेलावल क्षेत्र में चोरी, छिनतई, मोबाइल स्नैचिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के कारण चर्चा में है।
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