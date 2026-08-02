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Hazaribagh News: विशेष अभियान चला कर दबोचे तीन वारंटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: पदमा थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने छापेमारी कर न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। सभी आरोपी पदमा थाना में दर्ज मामलों में फरार थे। प्रभारी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया।

Hazaribagh News: विशेष अभियान चला कर दबोचे तीन वारंटी

Hazaribagh News: पदमा, प्रतिनिधि। पदमा थाना प्रभारी श्रवण कुमार ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाकर तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर न्यायालय से निर्गत वारंट के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार वारंटियों पर पदमा थाना में मामला दर्ज है तथा न्यायालय से वारंट जारी था। काफी समय से आरोपी फरार चल रहे थे। गिरफ्तार तीनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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