Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: मुखिया की पहल पर आदिवासी टोला गरमरा में लगा ट्रांसफॉर्मर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: टाटीझरिया पंचायत के आदिवासी टोला गरमरा में ग्रामीणों को बिजली समस्या से निजात मिली है। मुखिया सुरेश यादव की पहल पर नया 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। पहले से जले ट्रांसफॉर्मर के कारण टोले में बिजली आपूर्ति ठप थी। नए ट्रांसफॉर्मर के चालू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

Hazaribagh News: मुखिया की पहल पर आदिवासी टोला गरमरा में लगा ट्रांसफॉर्मर

Hazaribagh News: टाटीझरिया, प्रतिनिधि। टाटीझरिया प्रखंड के टाटीझरिया पंचायत अंतर्गत आदिवासी टोला गरमरा के ग्रामीणों को आखिरकार बिजली समस्या से निजात मिल गई। पंचायत के मुखिया सुरेश यादव की पहल पर गांव में नया 25 केवीए का बिजली ट्रांसफॉर्मर लगा दिया गया है। गुरुवार को मुखिया ने विधिवत पूजा-अर्चना करने के बाद फीता काटकर नए ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि गरमरा आदिवासी टोला का 25 केवीए का ट्रांसफॉर्मर पिछले एक पखवाड़े से जला हुआ था, जिसके कारण पूरे टोले में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप थी। इससे ग्रामीणों, बुजुर्गों और पढ़ने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

समस्या से परेशान ग्रामीणों ने इसकी जानकारी मुखिया को दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुखिया ने तुरंत विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर पहल की और नया ट्रांसफॉर्मर स्वीकृत करवाकर गांव में लगवाया। नया ट्रांसफॉर्मर चालू होने से पूरे टोले के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुशील बेसरा, नीतेश मांझी, अजीत मांझी, महेंद्र मांझी, कार्तिक मांझी, जीवलाल मांझी, रूपेश मांझी, बासुदेव मांझी, सुनील मांझी, सुखदेव मांझी समेत कई अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Village Hazaribagh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।