Hazaribagh News: कोल्हुआकला में नया पुल से तिलैया बस्ती तक पीसीसी रोड निर्माण का शुभारंभ
Hazaribagh News: बरही के कोल्हुआकला पंचायत में तिलैया बस्ती पाइप लाइन रोड तक पीसीसी रोड के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। मुखिया मंगलदेव यादव ने नारियल फोड़कर इस कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के निर्माण से वर्ष भर ग्रामीणों का आवागमन संभव होगा और वाहनों का भी आवागमन सुगम होगा।
Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। बरही के कोल्हुआकला पंचायत में नया पुल से तिलैया बस्ती पाइप लाइन रोड तक पीसीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। मुखिया मंगलदेव यादव ने नारियल फोड़ कर निर्माण कार्य शुरू कराया। पीसीसी रोड की मांग वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे थे। इसके बन जाने से अब सभी मौसम में ग्रामीणों का आवागमन जारी रहेगा। वाहन भी इस रोड से आ जा सकेंगे। इस मौके पर मुखिया मंगलदेव यादव, धमराय पंचायत के मुखिया सरजू वर्मा, पंचायत समिति के सदस्य प्रभु यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मो जमीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि रवि यादव, वार्ड सदस्य मुकेश यादव, नकुल राम, समाजसेवी राजू राम, यशपाल यादव, संजय राम, मनोज पंडित, वीरेन्द्र यादव, सुरेश दास, ओम सांई के संवेदक समेत ग्रामीण शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।