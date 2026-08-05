Hazaribagh News: कोल्हुआकला में नया पुल से तिलैया बस्ती तक पीसीसी रोड निर्माण का शुभारंभ

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। बरही के कोल्हुआकला पंचायत में नया पुल से तिलैया बस्ती पाइप लाइन रोड तक पीसीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। मुखिया मंगलदेव यादव ने नारियल फोड़ कर निर्माण कार्य शुरू कराया। पीसीसी रोड की मांग वर्षों से ग्रामीण करते आ रहे थे। इसके बन जाने से अब सभी मौसम में ग्रामीणों का आवागमन जारी रहेगा। वाहन भी इस रोड से आ जा सकेंगे। इस मौके पर मुखिया मंगलदेव यादव, धमराय पंचायत के मुखिया सरजू वर्मा, पंचायत समिति के सदस्य प्रभु यादव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मो जमीरुद्दीन, मुखिया प्रतिनिधि रवि यादव, वार्ड सदस्य मुकेश यादव, नकुल राम, समाजसेवी राजू राम, यशपाल यादव, संजय राम, मनोज पंडित, वीरेन्द्र यादव, सुरेश दास, ओम सांई के संवेदक समेत ग्रामीण शामिल थे।