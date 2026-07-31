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Hazaribagh News: विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने संजय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: इचाक में राजकीय कृत मिडिल स्कूल बोंगा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अभिभावकों की बैठक हुई। मुखिया उमेश प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ, जिसमें संजय प्रसाद को अध्यक्ष और रुक्मिणी देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया।

Hazaribagh News: विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने संजय

Hazaribagh News: इचाक, प्रतिनिधि। राजकीय कृत मिडिल स्कूल बोंगा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एसएमसी गठन को लेकर अभिभावकों की बैठक विद्यालय परिसर में हुई।जिसकी अध्यक्षता मुखिया उमेश प्रसाद मेहता ने किया।बतौर पर्यवेक्षक राकेश कुमार मौजूद थे। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। संजय प्रसाद को विद्यालय प्रबंधन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। वही रुक्मिणी देवी को समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। उपस्थित लोगों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में पोषक क्षेत्र के दर्जनों अभिभावक शामिल हुए।

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