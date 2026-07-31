Hazaribagh News: विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बने संजय
Hazaribagh News: इचाक में राजकीय कृत मिडिल स्कूल बोंगा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अभिभावकों की बैठक हुई। मुखिया उमेश प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ, जिसमें संजय प्रसाद को अध्यक्ष और रुक्मिणी देवी को उपाध्यक्ष चुना गया। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया।
Hazaribagh News: इचाक, प्रतिनिधि। राजकीय कृत मिडिल स्कूल बोंगा में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एसएमसी गठन को लेकर अभिभावकों की बैठक विद्यालय परिसर में हुई।जिसकी अध्यक्षता मुखिया उमेश प्रसाद मेहता ने किया।बतौर पर्यवेक्षक राकेश कुमार मौजूद थे। चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। संजय प्रसाद को विद्यालय प्रबंधन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। वही रुक्मिणी देवी को समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। उपस्थित लोगों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में पोषक क्षेत्र के दर्जनों अभिभावक शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।