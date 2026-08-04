Hazaribagh News: अग्रवाल सम्मेलन हजारीबाग के जिला अध्यक्ष बने नीरज अग्रवाल
Hazaribagh News: हजारीबाग में नीरज अग्रवाल को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति से अग्रवाल समाज में खुशी का माहौल है। समाज के वरिष्ठजनों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई। नीरज अग्रवाल ने समाजहित के कामों में निष्ठा से आगे बढ़ने का आश्वासन दिया।
Hazaribagh News: हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल के निर्देश पर झारखंड प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन ने नीरज अग्रवाल को हजारीबाग जिला इकाई का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। नियुक्ति की घोषणा के बाद अग्रवाल समाज में खुशी का माहौल है। समाज के वरिष्ठजनों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। लोगों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा शिक्षा, सेवा, सामाजिक समरसता, युवा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों को नई गति मिलेगी। नीरज अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर समाजहित के कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे।
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