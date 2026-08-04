Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: अग्रवाल सम्मेलन हजारीबाग के जिला अध्यक्ष बने नीरज अग्रवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: हजारीबाग में नीरज अग्रवाल को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इस नियुक्ति से अग्रवाल समाज में खुशी का माहौल है। समाज के वरिष्ठजनों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूत करने की उम्मीद जताई। नीरज अग्रवाल ने समाजहित के कामों में निष्ठा से आगे बढ़ने का आश्वासन दिया।

Hazaribagh News: अग्रवाल सम्मेलन हजारीबाग के जिला अध्यक्ष बने नीरज अग्रवाल

Hazaribagh News: हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत मित्तल के निर्देश पर झारखंड प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन ने नीरज अग्रवाल को हजारीबाग जिला इकाई का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। नियुक्ति की घोषणा के बाद अग्रवाल समाज में खुशी का माहौल है। समाज के वरिष्ठजनों और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। लोगों ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा शिक्षा, सेवा, सामाजिक समरसता, युवा एवं महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों को नई गति मिलेगी। नीरज अग्रवाल ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर समाजहित के कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे।

ये भी पढ़ें:Ramgarh News: बिमल बुधिया बने झारखंड प्रांतीय अग्रवाल सम्मेलन के रामगढ़ जिला संयोजक, 15 दिनों में होगी जिला कमेटी का गठन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News Hazaribagh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।