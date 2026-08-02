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Hazaribagh News: चेहल्लुम पर्व को लेकर मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: मुफस्सिल थाना परिसर में आगामी चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुफस्सिल थ

Hazaribagh News: चेहल्लुम पर्व को लेकर मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना परिसर में आगामी चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा।इस बैठक में विभिन्न गांवों से सभी धर्मों के गणमान्य लोग शामिल हुए। सभा के दौरान सभी ने अपने विचार साझा किए और प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।

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