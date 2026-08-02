Hazaribagh News: चेहल्लुम पर्व को लेकर मुफस्सिल थाना में शांति समिति की बैठक
Hazaribagh News: मुफस्सिल थाना परिसर में आगामी चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुफस्सिल थ
Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना परिसर में आगामी चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा।इस बैठक में विभिन्न गांवों से सभी धर्मों के गणमान्य लोग शामिल हुए। सभा के दौरान सभी ने अपने विचार साझा किए और प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया, ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।