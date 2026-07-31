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Hazaribagh News: कांवरिया संघ सदस्यों ने कांडतरी ने बुढ़वा महादेव में जलाभिषेक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बड़कागांव में शिव मंदिर कांवरिया संघ की ओर से जल पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां पंचबहिनी बादम से बुढ़वा महादेव मंदिर तक 21 किलोमीटर पैदल चलकर जलाभिषेक किया। जिप सदस्य सुनीता देवी ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

Hazaribagh News: कांवरिया संघ सदस्यों ने कांडतरी ने बुढ़वा महादेव में जलाभिषेक किया

Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। शिव मंदिर कांवरिया संघ कांडतरी की ओर से जिप सदस्य सुनीता देवी के नेतृत्व में एवं ग्राम अध्यक्ष योगेंद्र महतो की अध्यक्षता में मां पंचबहिनी बादम से बुढ़वा महादेव मंदिर तक जल पदयात्रा की गई। इस जल पदयात्रा में सैकड़ो महिला पुरुष बच्चे एवं बच्चियां शामिल होकर गुरुवार को मां पंचबहिनी बादम से जल उठाकर लगभग 21 किलोमीटर पैदल जल पदयात्रा कर बड़कागांव महुदी पहाड़ स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक किया।बड़कागांव मध्य जिला परिषद सदस्य ने कहा कि इस जल पदयात्रा में शामिल होकर सभी श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के सुख शांति एवं समृद्धि को लेकर पूजा अर्चना तथा भगवान शिव से प्रार्थना किया ।

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मौके पर जिप सदस्य सुनीता देवी , उप प्रमुख बचन देव कुमार, प्रभारी मुखिया कांडतरी राजदेव महतो ,योगेंद्र महतो, सुरेश महतो, रीता देवी, गायत्री कुमारी, मीना देवी, शोभा कुमारी, बाली देवी, उषा देवी, कौशल्या कुमारी, कलावती देवी, विनीता कुमार, समुद्री देवी सहित सैकड़ो श्रद्धालु शामिल थे।

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