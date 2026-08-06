Hazaribagh News: बरकट्ठा में ठनका से एक महिला की मौत दो घायल
Hazaribagh News: बरकट्ठा में ठनका से एक महिला की मौत दो घायल बरकट्ठा प्रतिनिधि। प्रखंड के चेचकपी में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि दो महिला गंभीर रूप से घ
Hazaribagh News: बरकट्ठा प्रतिनिधि। प्रखंड के चेचकपी में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। जबकि दो महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना बुधवार के दोपहर की है। बताया जाता है कि महिलाएं खेत में धान रोपने गई थी। इसी बीच आकाशीय बिचली चमक और गरज के साथ ठनका गिरा। मृतक महिला में बसवा देवी (56) पति प्रसादी सिंह ग्राम चेचकपी निवासी है। जबकि घायलों में रेणु देवी (35) पति अरविंद मेहता और रश्मि देवी (50) पति राजेन्द्र मेहता शामिल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इधर मुखिया प्रतिनिधि डेगलाल साव ने बताया कि घटना की जानकारी बीडीओ सह सीओ को दिया गया है।
मृतका के आश्रित को मुआवजा दिलाया जाएगा।
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