Hazaribagh News: हजारीबाग में खतियानी जमीन की रजिस्ट्री पर अघोषित ब्रेक

Hazaribagh News: हजारीबाग, जिला प्रतिनिधि। जिले में जमीन की रजिस्ट्री व्यवस्था पिछले एक माह से लगभग ठप पड़ी है। खतियानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने से हजारों रैयत परेशानी झेल रहे हैं। बिना किसी सार्वजनिक आदेश या अधिसूचना के ऐसी स्थिति बना दी गई है, जिससे मूल खतियानी रैयतों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। दूसरी ओर, पहले से सेल डीड के माध्यम से खरीदी गई जमीन की पुन: खरीद बिक्री की रजिस्ट्री अपेक्षाकृत हो रही है। इससे आम लोगों में असमंजस और नाराजगी बढ़ रही है। पहले प्रतिदिन औसतन करीब 100 रजिस्ट्री होती थी। अब यह संख्या घटकर इक्का-दुक्का रह गई है। कभी भीड़ से भरा रहने वाला जिला निबंधन कार्यालय अब अधिकांश समय सूना नजर आता है। इसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के रूप में सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान होने की चर्चा है। सबसे अधिक परेशानी उन रैयतों को हो रही है जिन्हें इलाज, बच्चों की पढ़ाई, विवाह, कृषि कार्य, व्यवसाय या अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए अपनी जमीन बेचनी है। कई लोगों का कहना है कि खरीदार मिलने और कीमत तय होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं होने से सौदे टूट रहे हैं और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। रैयतों और दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री के दौरान ऐसे अतिरिक्त कागजात मांगे जा रहे हैं, जो पहले कभी अनिवार्य नहीं थे और जिन्हें उपलब्ध कराना अधिकांश मामलों में व्यावहारिक भी नहीं है। इससे वैध स्वामित्व रखने वाले लोगों के दस्तावेज भी लंबित हो रहे हैं। रजिस्ट्री पर अघोषित रोक को लेकर जब आक्रोश बढ़ने लगा तो जिला अवर निबंधक ने ज्ञापांक 1225 दिनांक 03.08.26 करे एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अंतरण होने वाले भू-खंड का जीआएस मैपिंग प्रक्रिया के तहत लेख्यकारी एवं लेख्यधारी जमीन की वास्तविक लोकेशन पर सटीक अक्षांश और देशांतर के साथ रंगीन फोटोग्राफ दस्तावेज के सलग्न कर विक्रय विलेख आदि के निबंधन हेतु उपस्थापन करें। इस आदेश के बाद दस्तावेज नवीस संघ भड़क उठा और मंगलवार को जिला अवर निबंधक से भेंट कर इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह पत्र तो रजिस्ट्री नहीं करने का महज बहाना है। इसके पीछे जो कागजात मांगे जा रहे है वह नियम संगत नहीं बताए जा रहे हैं।