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Hazaribagh News: हजारीबाग में खतियानी जमीन की रजिस्ट्री पर अघोषित ब्रेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग में जमीन की रजिस्ट्री व्यवस्था एक महीने से ठप पड़ी है। खतियानी जमीन की रजिस्ट्री न होने से रैयत परेशान हैं। इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दस्तावेज लेखकों का काम ठप होने से उनकी आजीविका पर भी बुरा असर पड़ा है।

Hazaribagh News: हजारीबाग में खतियानी जमीन की रजिस्ट्री पर अघोषित ब्रेक

Hazaribagh News: हजारीबाग, जिला प्रतिनिधि। जिले में जमीन की रजिस्ट्री व्यवस्था पिछले एक माह से लगभग ठप पड़ी है। खतियानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने से हजारों रैयत परेशानी झेल रहे हैं। बिना किसी सार्वजनिक आदेश या अधिसूचना के ऐसी स्थिति बना दी गई है, जिससे मूल खतियानी रैयतों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। दूसरी ओर, पहले से सेल डीड के माध्यम से खरीदी गई जमीन की पुन: खरीद बिक्री की रजिस्ट्री अपेक्षाकृत हो रही है। इससे आम लोगों में असमंजस और नाराजगी बढ़ रही है। पहले प्रतिदिन औसतन करीब 100 रजिस्ट्री होती थी। अब यह संख्या घटकर इक्का-दुक्का रह गई है। कभी भीड़ से भरा रहने वाला जिला निबंधन कार्यालय अब अधिकांश समय सूना नजर आता है। इसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के रूप में सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपये के संभावित राजस्व का नुकसान होने की चर्चा है। सबसे अधिक परेशानी उन रैयतों को हो रही है जिन्हें इलाज, बच्चों की पढ़ाई, विवाह, कृषि कार्य, व्यवसाय या अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए अपनी जमीन बेचनी है। कई लोगों का कहना है कि खरीदार मिलने और कीमत तय होने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं होने से सौदे टूट रहे हैं और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। रैयतों और दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री के दौरान ऐसे अतिरिक्त कागजात मांगे जा रहे हैं, जो पहले कभी अनिवार्य नहीं थे और जिन्हें उपलब्ध कराना अधिकांश मामलों में व्यावहारिक भी नहीं है। इससे वैध स्वामित्व रखने वाले लोगों के दस्तावेज भी लंबित हो रहे हैं। रजिस्ट्री पर अघोषित रोक को लेकर जब आक्रोश बढ़ने लगा तो जिला अवर निबंधक ने ज्ञापांक 1225 दिनांक 03.08.26 करे एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अंतरण होने वाले भू-खंड का जीआएस मैपिंग प्रक्रिया के तहत लेख्यकारी एवं लेख्यधारी जमीन की वास्तविक लोकेशन पर सटीक अक्षांश और देशांतर के साथ रंगीन फोटोग्राफ दस्तावेज के सलग्न कर विक्रय विलेख आदि के निबंधन हेतु उपस्थापन करें। इस आदेश के बाद दस्तावेज नवीस संघ भड़क उठा और मंगलवार को जिला अवर निबंधक से भेंट कर इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह पत्र तो रजिस्ट्री नहीं करने का महज बहाना है। इसके पीछे जो कागजात मांगे जा रहे है वह नियम संगत नहीं बताए जा रहे हैं।

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क्या कहता है कानून

कानूनी जानकारों के अनुसार रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 का उद्देश्य संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी दस्तावेजों का विधिसम्मत पंजीकरण सुनिश्चित करना है। निबंधन पदाधिकारी का दायित्व दस्तावेज की विधिक औपचारिकताओं, पक्षकारों की पहचान तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना है। वहीं ट्रांसफर ऑफ प्रोपटी एक्ट, 1882 के अनुसार वैध स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है। यदि किसी नई प्रक्रिया या अतिरिक्त दस्तावेज की अनिवार्यता लागू की गई है, तो उसका स्पष्ट कानूनी आधार, अधिसूचना अथवा सक्षम प्राधिकारी का आदेश सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि नागरिकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

अधिवक्ता की राय

जमीन से जुड़े मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता सहदेव प्रजापति का कहना है कि यदि किसी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो उसके पीछे स्पष्ट कानूनी प्रावधान होना चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर मौखिक निर्देशों के आधार पर रजिस्ट्री प्रभावित होना उचित नहीं माना जा सकता। यदि कोई नई व्यवस्था लागू की गई है तो उसे सार्वजनिक करना आवश्यक है।

दस्तावेज नवीसों की पीड़ा

दस्तावेज लेखकों का कहना है कि रजिस्ट्री का काम लगभग ठप होने से उनकी आजीविका प्रभावित हो गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले लोग अब निराश होकर लौट रहे हैं। स्टांप विक्रेता, टाइपिस्ट, मुंशी और रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अन्य लोगों की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। राज्य के अन्यय जिले में पूर्व की तरह रजिस्ट्री हो रही हैं, फिर हजारीबाग में तरह-तरह के कागजात क्यों मांगे जा रहे है।

रैयतों की मांग

रैयतों ने राज्य सरकार, निबंधन विभाग और जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि खतियानी जमीन की रजिस्ट्री पर कोई वैधानिक रोक नहीं है तो सामान्य प्रक्रिया तत्काल बहाल की जाए। यदि कोई नई व्यवस्था लागू की गई है तो उसका लिखित आदेश सार्वजनिक किया जाए तथा रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट सूची जारी की जाए।

क्या कहते है जिला अवर निबंधक

जमीन की खरीद-बिक्री में गड़बड़ी रोकने के लिए कागजातों की मांग की जा रही है। जिससे जमीन का केस कोर्ट में नहीं पहुंचे। जमीन की रजिस्ट्री बंद नहीं है। जो कागजात मांगे जा रहे है उसे देने के बाद रजिस्ट्री की जाएगी।

प्रेम कुमार, जिला अवर निबंधक हजारीबाग।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हजारीबाग में जमीन की रजिस्ट्री क्यों ठप हुई है?
जमीन की रजिस्ट्री व्यवस्था पिछले एक माह से लगभग ठप पड़ी है, जिससे खतियानी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है।
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