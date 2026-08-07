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Hazaribagh News: एसएमसी के अध्यक्ष बने किशोर उपाध्यक्ष सरिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल कपका मे प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर शुक्रवार को विद्यालय परिसर मे आमसभा हुई। इसकी अध्यक्षता मुखिया कमलेश कुमार न

Hazaribagh News: एसएमसी के अध्यक्ष बने किशोर उपाध्यक्ष सरिता

Hazaribagh News: बरकट्ठा, प्रतिनिधि। प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल कपका मे प्रबंधन समिति के पुनर्गठन को लेकर शुक्रवार को विद्यालय परिसर मे आमसभा हुई। इसकी अध्यक्षता मुखिया कमलेश कुमार ने किया। एसएमसी गठन को लेकर बतौर पर्यवेक्षक रामबोल कुमार थे। अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवारो ने दावेदारी पेश किया। आमसभा में सबसे अधिक किशोर प्रसाद को समर्थन मिला। उन्हें अध्यक्ष पद पर चयन किया गया। वहीं उपाध्यक्ष के लिए तीन महिलाओ ने दावेदारी पेश की। जिसमे सर्वाधिक लोंगों ने सरिता देवी का चुनाव किया। आमसभा में पंचायत समिति सदस्य डालेश्वर पंडित, रामेश्वर महतो, राजेंद्र ठाकुर, अर्जुन प्रसाद, मोती प्रसाद, सीताराम मंडल, देवानन्द मंडल, प्रधनाध्यापक अनिल नाथ, कुलदीप मंडल, दिनेश पासवान मौजूद थे।

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