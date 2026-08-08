Hazaribagh News: खतियानी परिवार की साप्ताहिक बैठक में विस्थापन नीति पर चर्चा
Hazaribagh News: हजारीबाग में खतियानी परिवार की बैठक हुई, जिसमें स्थानीय नीति पर सरकार से ठोस निर्णय की मांग की गई। केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम ने झारखंडियों की पहचान के लिए खतियान की आवश्यकता बताई। विस्थापित परिवारों की सूची सार्वजनिक करने की भी मांग की गई। बैठक में विभिन्न नेताओं ने भाग लिया और विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दीं।
Hazaribagh News: हजारीबाग,नगर प्रतिनिधि। खतियानी परिवार की साप्ताहिक बैठक पुराना धरना स्थल के समीप अशोक राम की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय महासचिव मोहम्मद हकीम ने कहा कि झारखंडियों की पहचान, जिसके पास हो खतियान। उन्होंने कहा कि पूर्व और वर्तमान सरकारें स्थानीय नीति को स्पष्ट करने में विफल रही हैं। खतियानी परिवार लगातार स्थानीय एवं विस्थापन नीति को लेकर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने पतरातू डैम, एचईसी रांची और बोकारो थर्मल पावर से विस्थापित परिवारों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की, ताकि उनके हालात की जानकारी मिल सके। केरेडारी व टंडवा में एनटीपीसी से प्रभावित लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
बैठक में सरकार से स्थानीय नीति पर ठोस निर्णय लेने की अपील की गई। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर खतियानी परिवार ने शुभकामनाएं दीं। बैठक में सुनीता कश्यप, महेश विश्वकर्मा, विजय मिश्रा, मोहम्मद फखरुद्दीन, प्रदीप प्रसाद मेहता, शौकत अली समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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