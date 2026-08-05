Hazaribagh News: मुखिया ने किया आठवीं कक्षा के 87 छात्रों-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण
Hazaribagh News: बरकट्ठा के उत्क्रमित हाई स्कूल में मुखिया सुमन कुमार ने झारखंड सरकार के द्वारा 87 छात्र-छात्राओं को साइकिल वितरित की। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे समय पर स्कूल पहुंच सकेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षक भी मौके पर उपस्थित थे।
Hazaribagh News: बरकट्ठा, प्रतिनिधि। प्रखंड के झुरझुरी स्थित उत्क्रमित हाई स्कूल में मुखिया सुमन कुमार ने आठवीं कक्षा के 87 छात्र-छात्राओं के बीच झारखंड सरकार के उन्नति का पहिया साइकिल का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह सराहनीय पहल है। साइकिल मिलने से बच्चे समय पर स्कूल पहुंचेंगे। उन्होंने बच्चों से नियमित और ससमय स्कूल पहुंचने की अपील की। मौके पर प्रधानाध्यापक सुन्दर यादव, शिक्षक विनोद कुमार, परमेश्वर प्रसाद, शेष कुमार दास, शिव नारायण प्रसाद, सीमा सिंह, अजय मोदी, अनिल कुमार, महेंद्र प्रसाद समेत आदि लोग उपस्थित थे।
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