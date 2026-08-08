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Hazaribagh News: बरकट्ठा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय सारणी हुआ निर्धारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरकट्ठा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय सारणी हुआ निर्धारित बरकट्ठा प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालय

Hazaribagh News: बरकट्ठा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय सारणी हुआ निर्धारित

Hazaribagh News: बरकट्ठा प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस पर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए समयसारणी निर्धारित की गई। इस संबंध में प्रखंड मुख्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। जारी समय सारणी के अनुसार प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर में सुबह 8:30 बजे प्रखंड प्रमुख रेणु देवी द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। बरकट्ठा थाना में सुबह नौ बजे, पुलिस निरीक्षक कार्यालय में 9:05 बजे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा में 9:20 बजे, गोरहर थाना में 9:40 बजे तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरकट्ठा में 10:20 बजे ध्वज फहराया जाएगा।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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