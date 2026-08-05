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Hazaribagh News: औषधीय पौधे लगाकर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरही में पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए औषधीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर योग गुरु अनिल कुमार मिश्रा सहित कई कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

Hazaribagh News: औषधीय पौधे लगाकर जड़ी बूटी दिवस मनाया गया

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर औषधीय पौधे लगाकर जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। योग गुरु अनिल कुमार मिश्रा,योग साधक, पतंजलि परिवार के कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रखंड कार्यालय परिसर और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम पार्क में औषधीय पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और आयुर्वेद को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि जड़ी-बूटियां भारतीय आयुर्वेद की अमूल्य धरोहर हैं। जड़ी बूटियों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर वे बीमारियों से प्राकृतिक रूप से बचाव कर सकते है।

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