Hazaribagh News: मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं की कलाकृतियों ने बिखेरा जलवा
Hazaribagh News: पदमा स्थित मां विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर क्रमशः दीक्षा कुमारी, सिमरन और तनु कुमारी रहीं। इस अवसर पर छात्रों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास के विकास पर जोर दिया गया।
Hazaribagh News: पदमा, प्रतिनिधि। पदमा स्थित मां विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मंगलवार को संस्कृति एवं परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के मास्टर,बैचलर और डिप्लोमा के प्रशिक्षुओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के निदेशक डा.अनूप , उप सचिव सतीश, विभागाध्यक्ष डॉ. तनुज गुप्ता एवं समस्त शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने पारंपरिक, आधुनिक एवं ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइनों से अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर दीक्षा कुमारी,द्वितीय स्थान पर सिमरन एवं तृतीय स्थान पर तनु कुमारी रही।
विजेताओं को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्या एवं निदेशक ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्राओं में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विकास करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की मेहनत की सराहना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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