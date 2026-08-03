Hazaribagh News: पुलिस के विशेष अभियान में 33 अपराधी और वारंटी गिरफ्तार

Hazaribagh News: हजारीबाग में पुलिस का बड़ा एक्शन विशेष अभियान के दौरान 33 अपराधी और वारंटी गिरफ्तार हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के कड़े निर्देशों के तहत 01 और 02 अगस्त की दरमियानी रात्रि को पूरे जिले में एक विशेष समकालीन एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। इस सघन कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विभि‍न्न मामलों में फरार चल रहे 33 अपराधियों और वारंटियों को धर दबोचा।पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में चोरी, लूट, डकैती और अन्य संगीन कांडों में लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए यह विशेष रणनीति तैयार की गई थी। अभियान को सफल बनाने के लिए जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षकों और पुलिस निरीक्षकों के नेतृत्व में कुल 30 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

पुलिस प्रशासन की सख्त चेतावनी और आम जनता से अपील इस व्यापक छापेमारी अभियान में कुल 113 पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। सभी 30 टीमों ने एक साथ अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। रात भर चली इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुलिस ने विभिन्न थानों में दर्ज मामलों के कुल 33 वांछित अपराधियों और वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

पुलिस प्रशासन की सख्त चेतावनी और आम जनता से अपील हजारीबाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में आपराधिक तत्वों के खिलाफ इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे और कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास या इलाके में कोई भी संदिग्ध या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति गिरफ्तारी के डर से छिपा हुआ है, तो इसकी तुरंत सूचना अपने नजदीकी थाने को दें। पुलिस सूचना मिलते ही त्वरित सत्यापन कर आवश्यक और कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।