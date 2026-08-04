Hazaribagh News: जिला परिषद ने मार्केट कॉम्पलेक्स आवंटन की प्रक्रिया की शुरू
Hazaribagh News: हजारीबाग जिला परिषद ने नव निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स के खाली भवनों को किराये पर आवंटित करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे हैं। आवंटन खुली नीलामी द्वारा अधिकतम बोली लगाने वाले को किया जाएगा। आवेदन 5 अगस्त 2026 तक जमा करने हैं, और खुली बोली 7 अगस्त को होगी।
Hazaribagh News: हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। जिला परिषद, हजारीबाग ने जिला परिषद पार्क के समीप स्थित नव निर्मित मार्केट कॉम्पलेक्स के खाली भवनों को किराये पर आवंटित करने के लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवंटन खुली नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगाने वाले पात्र आवेदक को किया जाएगा। फर्म, संस्थान, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह तथा व्यक्तिगत आवेदक निर्धारित प्रारूप में मुहरबंद लिफाफे में 5 अगस्त 2026 को अपराह्न 2 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदनों की जांच एवं खुली बोली की प्रक्रिया 7 अगस्त 2026 को अपराह्न 3 बजे जिला परिषद की चयन समिति के समक्ष होगी। मार्केट कॉम्पलेक्स का कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 26,772 वर्गफुट है, जिसमें भूतल एवं प्रथम तल शामिल हैं।
आवेदन पत्र, नियम-शर्तें तथा किराया, जमानत राशि व अन्य जानकारी जिला परिषद कार्यालय तथा हजारीबाग जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। जिला परिषद ने सभी पात्र इच्छुक आवेदकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
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