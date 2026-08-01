Hazaribagh News: विभिन्न समस्याओं को लेकर खतियानी परिवार की हुई बैठक
Hazaribagh News: हजारीबाग में खतियानी परिवार की बैठक में शहर की सफाई, जलनिकासी और आवारा पशुओं की समस्या पर चर्चा हुई। केंद्रीय महासचिव मो हकीम ने नगर निगम पर अनदेखी का आरोप लगाया। गंदगी और जलजमाव के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। नगर आयुक्त और महापौर से ठोस कदम उठाने की मांग की गई।
Hazaribagh News: हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। खतियानी परिवार की साप्ताहिक बैठक शनिवार को पुराना धरना स्थल के समीप महेश विश्वकर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय महासचिव मो हकीम ने नगर निगम पर शहर की सफाई, जलनिकासी और आवारा पशुओं की समस्या की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंद्रपुरी चौक, छठ तालाब, मंदिर, मस्जिद और महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास गंदगी व जलजमाव से श्रद्धालुओं और आम लोगों को भारी परेशानी होती है। हिंदू हाई स्कूल तक जाने वाली जाम नाली से बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है। उन्होंने आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस की व्यवस्था, नालियों की नियमित सफाई और शहर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की मांग की।
बैठक में नगर आयुक्त व महापौर से जनहित में ठोस कदम उठाने की अपील की गई। मौके पर अशोक राम, मेगन मेहता, मो आशिक, मो आरिफ, प्रदीप प्रसाद मेहता सहित कई सदस्य उपस्थित थे।
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