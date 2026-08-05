Hazaribagh News: हजारीबाग जिला एसआईआर स्टेटस रिपोर्ट में 1.63 लाख से अधिक अनकलेक्टेबल मतदाता चिन्हित

Hazaribagh News: हजारीबाग जिले में 16,32,168 मतदाताओं में से 2,80,141 मतदाता अनकलेक्टेबल श्रेणी में आए हैं। इसमें अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। प्रशासन मतदाता सूची में सुधार के लिए आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है।

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। जिला निर्वाचन कार्यालय के जारी एसआईआर स्टेटस रिपोर्ट अनकलेक्टेबल मतदाता रिपोर्ट के अनुसार, हजारीबाग जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 16,32,168 मतदाताओं में से 2,80,141 मतदाताओं के आंकड़े अनकलेक्टेबल असंग्रहणीय) श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। इनमें अनुपस्थित , स्थायी रूप से स्थानांतरित ( मृत, डुप्लीकेट और अन्य कारणों से प्रभावित मतदाता शामिल हैं।

बरकट्ठा विधानसभा में स्थिति जिले के बरकट्ठा विधानसभा कुल मतदाता 3,95,717 हैं, जिनमें कुल 51,629 अनकलेक्टेबल मामले सामने आए हैं। इसमें 7,839 अनुपस्थित, 19,529 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 12,744 मृत, 11,170 डुप्लीकेट और 347 अन्य मामलों के रूप में चिन्हित किए गए हैं।

बरही और मांडू विधानसभा के आंकड़े बरही विधानसभा में कुल 3,41,962 मतदाताओं में से 43,865 नाम इस श्रेणी में हैं। इनमें 5,536 अनुपस्थित, 18,866 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 10,744 मृत, 8,481 डुप्लीकेट और 238 अन्य शामिल हैं। मांडू विधानसभा में कुल 4,41,392 मतदाताओं में से 80,576 अनकलेक्टेबल मतदाता हैं। इनमें 14,747 अनुपस्थित, 41,395 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 14,784 मृत, 7,429 डुप्लीकेट और 2,221 अन्य प्रविष्टियां हैं।

हजारीबाग सदर की जानकारी हजारीबाग सदर मे कुल 4,53,097 मतदाताओं के बीच 1,04,071 आंकड़े इस सूची में दर्ज हैं। इसमें 46,121 अनुपस्थित, 31,717 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 14,338 मृत, 8,705 डुप्लीकेट और 3,190 अन्य मामले शामिल हैं। पूरे जिले के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 16,32,168 मतदाताओं में कुल अनकलेक्टेबल आंकड़ा 2,80,141 का है। इसमें सबसे बड़ी संख्या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या 1,11,507 और मृत मतदाता 52,610 है, जबकि अनुपस्थित मतदाताओं की कुल संख्या 74,243 दर्ज की गई है। इसके अलावा 35,785 दोहरे नाम डुप्लीकेट और 5,996 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। प्रशासन मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिमुक्त बनाने के लिए इन आंकड़ों की गहनता से समीक्षा कर रही है ताकि नियमानुसार आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।