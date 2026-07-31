Hazaribagh News: चुरचू में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाई गई
Hazaribagh News: चुरचू प्रखंड और चरही कोयलांचल क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। गायत्री परिवार ने सामूहिक हवन और पूजा का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और जीवन में ज्ञान और संस्कारों को अपनाने का संकल्प लिया।
Hazaribagh News: चुरचू, प्रतिनिधि। चुरचू प्रखंड समेत चरही कोयलांचल क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का पर्व बुधवार को श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गायत्री परिवार की ओर से सामूहिक हवन, अखंड कीर्तन और पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने में माता-पिता और गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। महर्षि वेदव्यास जयंती के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर ज्ञान, सेवा, मानवता और संस्कारों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम में अंजू सिंह, संजय सिंह, कामता पंडित, आशा राय, माधुरी देवी, शांति देवी, उमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
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