Hazaribagh News: गैलेक्सी हाईस्कूल में मना ग्रैंडपेरेंट्स डे
Hazaribagh News: गैलेक्सी हाई स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों ने ग्रैंडपेरेंट्स डे मनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों और उनके दादा-दादी को बधाई दी। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका दिल जीत लिया। उप-प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे।
Hazaribagh News: गैलेक्सी हाई स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ग्रैंडपेरेंट्स डे , सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कटकमसांडी, प्रतिनिधि । हजारीबाग के पबरा रोड़ स्थित गैलेक्सी हाई स्कूल में शनिवार को प्री-प्राइमरी कक्षाओं के नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए ग्रैंडपेरेंट्स डे मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार शर्मा, उप-प्रधानाचार्य सादिक़ इक़बाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार ने सभी बच्चों और उनके ग्रैंडपेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं दी।
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