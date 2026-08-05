Hazaribagh News: शास्त्रीय धुनो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मेधावी छात्र सम्मानित

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। पैराडाइज रिजॉर्ट में स्वर भारती म्यूजिक एकेडमी का 19वाँ वार्षिकोत्सव अत्यंत भव्य और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा, विशिष्ट अतिथि एनएसएस कोऑर्डिनेटर सरिता शर्मा, तथा विवि के भौतिकी एवं भूगर्भ विभाग के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर और पार्श्व गायिका आशा भोसले व दिवंगत रंगकर्मी निशीकांत सिंह के चित्रों पर पुष्प अर्पण के साथ हुआ। अतिथियों ने संगीत को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए संस्था के 19 वर्षों के सांस्कृतिक योगदान की सराहना की। प्रथम सत्र में प्रख्यात शास्त्रीय गायिका मौमिता मित्रा ने राग मधुवंती और ठुमरी कौन गली गए श्याम की मनमोहक प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इसमें तबले पर प्रणय चटर्जी और हारमोनियम पर संरक्षक प्रतिभानंद ने उत्कृष्ट संगत की। इसके बाद ख्यातिप्राप्त केडिया बंधु (मोर मुकुट केडिया एवं मनोज केडिया) ने सितार और सरोद पर राग चंद्रनंदन की प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें तबला वादक रवि शंकर सिंह ने सशक्त संगत की।दूसरे सत्र में झारखंड के नीट दूसरे टॉपर और एकेडमी के पूर्व छात्र संजीत कुमार को सम्मानित किया गया। संजीत की माँ भूगर्भ विभाग में दैनिक वेतन भोगी कर्मी हैं। उन्हें स्वर भारती की ओर से 15,000 रुपये और विभागाध्यक्ष डॉ. एचएन सिन्हा की ओर से 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके उपरांत 100 से अधिक विद्यार्थियों ने गायन, गिटार, बांसुरी और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियाँ दीं। आशा एवं अरिजीत सिंह को समर्पित विशेष प्रस्तुतियाँ इस सत्र का मुख्य आकर्षण रहींसमारोह के अंतिम चरण में कुलपति व अतिथियों ने बच्चों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। संस्था के संरक्षक प्रतिभानंद ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। मंच संचालन संजय तिवारी और प्रतिभानंद ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सूरज दयाल, प्रिंस, संजय, किशन और सुभाष का विशेष योगदान रहा। विधायक प्रतिनिधि आकाश सुबोध, प्रदीप पाठक, प्रवीण जायसवाल और जितेंद्र सिन्हा सहित सैकड़ों कलाप्रेमी इस ऐतिहासिक संगीतमय संध्या के साक्षी बने।