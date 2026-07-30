Hazaribagh News: हजारीबाग में खाद की कालाबाजारी पर डीसी ने किया निरीक्षण

Hazaribagh News: हजारीबाग, वरीय संवाददाता। खरीफ फसल के मौसम में किसानों को हो रही परेशानियों को देखते हुए उपायुक्त हेमन्त सती ने बुधवार को कालीबाड़ी मार्ग स्थित विभिन्न बीज, यूरिया और डीएपी बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री की शिकायतों की जमीनी हकीकत परखी गई। निरीक्षण के क्रम में यह खुलासा हुआ कि सरकार द्वारा निर्धारित 266 रुपये प्रति बोरा मिलने वाला यूरिया बाजार में 360 रुपये तक बेचा जा रहा है। वहीं, डीएपी भी निर्धारित मूल्य से अधिक लगभग 1,850 रुपये प्रति बोरा बेचे जाने की शिकायत मिली।डीसी ने मेसर्स उर्वरा, जगदम्बा ट्रेडर्स और पूजा ट्रेडर्स समेत कई प्रतिष्ठानों के स्टॉक, बिक्री पंजी और लाइसेंस की गहन जांच की।

मेसर्स उर्वरा प्रतिष्ठान में अधिक दर पर उर्वरक बेचने की शिकायत मिलने पर डीसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण मांगा और दोष सिद्ध होने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। साथ ही, मौके पर मिले यूरिया के नीम-कोटेड प्रतीत नहीं होने पर उसका नमूना लेकर प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी डॉ रायमणी हेंब्रम को जिले के सभी गोदामों और खुदरा विक्रेताओं की व्यापक जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ और सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तविक बिक्री और स्टॉक मिलान के लिए पीओएस मशीन का विवरण भी तुरंत उपलब्ध कराने को कहा गया है। डीसी की इस सख्त कार्रवाई से कालाबाजारियों में हड़कंप मच गया है।