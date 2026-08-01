Hazaribagh News: पार्लर में डी टैन कराने के दौरान महिला का सोने का चेन गायब प्राथमिक की दर्ज

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के इंद्रलोक भवन स्थित एक ब्यूटी पार्लर में डी-टैन कराने के दौरान प्रेक्षण गृह की प्रभारी गृह पिता सोनी कुमारी का सोने का चेन गायब होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या-182/26 दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औरिया निवासी सोनी कुमारी 22 जुलाई 2026 की शाम करीब छह बजे इंद्रालोक पार्लर डी-टैन कराने गई थीं।आरोप है कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले पार्लर की कर्मी अनीता कुमारी ने धातु का आभूषण होने की बात कहकर उनका 15.5 ग्राम का सोने का चेन और 0.95 ग्राम का दुर्गा माता का लॉकेट उतरवाकर अपने पास रख लिया और काम समाप्त होने पर लौटाने की बात कही।अगले