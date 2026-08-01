Hazaribagh News: पार्लर में डी टैन कराने के दौरान महिला का सोने का चेन गायब प्राथमिक की दर्ज
Hazaribagh News: हजारीबाग के इंद्रलोक भवन में एक ब्यूटी पार्लर में डी-टैनिंग के दौरान सोनी कुमारी का सोने का चेन गायब हो गया। पार्लर कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने चेन को वापस नहीं किया और कैमरा भी खराब बताया। सोनी ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के इंद्रलोक भवन स्थित एक ब्यूटी पार्लर में डी-टैन कराने के दौरान प्रेक्षण गृह की प्रभारी गृह पिता सोनी कुमारी का सोने का चेन गायब होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता के आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या-182/26 दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औरिया निवासी सोनी कुमारी 22 जुलाई 2026 की शाम करीब छह बजे इंद्रालोक पार्लर डी-टैन कराने गई थीं।आरोप है कि प्रक्रिया शुरू होने से पहले पार्लर की कर्मी अनीता कुमारी ने धातु का आभूषण होने की बात कहकर उनका 15.5 ग्राम का सोने का चेन और 0.95 ग्राम का दुर्गा माता का लॉकेट उतरवाकर अपने पास रख लिया और काम समाप्त होने पर लौटाने की बात कही।अगले
दिन सुबह जब पीड़िता ने पार्लर पहुंचकर अपने चेन की मांग की, तो कर्मचारियों ने देने से इनकार कर दिया और पार्लर का कैमरा खराब होने की बात कही। इसके बाद पीड़िता ने सदर थाना में शिकायत की। पार्लर मालिक आलोक कुमार और उनके पिता राजेंद्र प्रसाद पर मामले में टाल-मटोल करने तथा केस न करने का दबाव बनाने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।