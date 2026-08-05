Hazaribagh News: जिप सदस्य ने सड़क मरम्मत की मांग को लेकर उपायुक्त से की भेंट

Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। बड़कागांव पूर्वी जिला परिषद सदस्य गीता देवी ने उपायुक्त हेमंत सती से मुलाकात कर अपने क्षेत्र के दो प्रमुख जर्जर सड़क को मरम्मत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत दो मुख्य पथ जो वर्तमान समय में काफी खराब हो गई है। बरसात में ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दोनों पथ के निर्माण होने से लगभग बीस हजार से अधिक ग्रामीण लाभान्वित होंगे। सौंपे गए ज्ञापन में बड़कागांव प्रखंड के ग्राम नयाटांड़ मोड़ से चौपदार बलिया,गोसाईबलिया, खराटी,डोकाटांड़ होते हुए नापोखुर्द तक जर्जर सड़क मरम्मत एवं पोटंगा पंचायत के ग्राम असवा में चैता मुंडा के घर से पन्दना टांड़ होते हुए पारगढ़ा मंदिर तक पीसीसी पथ निर्माण की मांग की गई है।