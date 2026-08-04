Hazaribagh News: आलोकित प्ले स्कूल में निशुल्क दंत जांच शिविर आयोजित
Hazaribagh News: हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल ने आलोकित प्ले स्कूल में निशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर में 70 से अधिक बच्चों की दांतों की जांच की गई और उन्हें दंत स्वास्थ्य पर सलाह दी गई। डॉ प्रवीण श्रीनिवास ने दांतों की देखभाल का महत्व बताया।
Hazaribagh News: हजारीबाग,नगर प्रतिनिधि। हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल द्वारा कोर्रा स्थित आलोकित प्ले स्कूल में सोमवार को निशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 70 से अधिक स्कूली बच्चों के दांतों की निशुल्क जांच की गई तथा उन्हें मुख एवं दंत स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस एंड हॉस्पिटल के सचिव डॉ प्रवीण श्रीनिवास ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए दांतों की नियमित देखभाल और समय-समय पर जांच अत्यंत आवश्यक है। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर समाज के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समय पर उपचार सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
मौके पर हजारीबाग डेंटल कॉलेज के चिकित्सक डॉ दीपांशु रंजन मिश्र, राहुल, रितिक, किरण माला, श्रुति गोप एवं जानवी ने सरहानीय योगदान दिया।
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