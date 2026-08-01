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Hazaribagh News: पीएमश्री केबी उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: शुक्रवार को हज़ारीबाग स्थित पीएमश्री केबी उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हुआ। प्राचार्य सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिल्लेवर एवं अभिभावकों की उपस्थिति में ललिता देवी को अध्यक्ष तथा इंद्रभूषण को उपाध्यक्ष चुना गया। समिति के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई।

Hazaribagh News: पीएमश्री केबी उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति पुनर्गठित

Hazaribagh News: हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शुक्रवार को शहर के बड़कागांव रोड स्थित पीएमश्री केबी उच्च विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य सुनील कुमार सिंह ने किया तथा मंच संचालन उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने किया। मुकेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में वार्ड संख्या 34 के कैलाश नायक की गरिमामयी उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अभिभावकों, शिक्षकों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से ललिता देवी को विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तथा इंद्रभूषण को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। समिति के सदस्यों के रूप में कैलाश नायक मनीषा कुमारी सहिया सदस्य सहित अन्य सदस्यों का भी विधिवत चयन किया गया।इस

अवसर पर पदेन सचिव डॉ. सुनील कुमार सिंह ने विद्यालय के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छात्र हितों की सुरक्षा तथा विद्यालय-समुदाय सहभागिता को सुदृढ़ बनाने में विद्यालय प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवगठित समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को शुभकामनाएँ देते हुए विद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं आधारभूत विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण, उत्साहपूर्ण एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तथा उपस्थित सभी सदस्यों ने विद्यालय के विकास एवं विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया।समारोह में विद्यालय की शिक्षिकाएं शबाना परवीन, अर्चना कुमारी, अनीता एवं बरखा रानी, शिक्षक नुमान मंजर, लिपिक पूनम कुमारी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, समुदाय के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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