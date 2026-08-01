Hazaribagh News: धूमधाम से मनाया गया वन महोत्सव
Hazaribagh News: धूमधाम से मनाया गया वन महोत्सव हजारीबाग हमारे प्रतिनिधि संत गैब्रियल उच्च विद्यालय धवैया में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्य
Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि । संत गैब्रियल उच्च विद्यालय धवैया में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रदर टीके जेम्स, इको क्लब के शिक्षक संजय महतो, केदारनाथ मंडल, फूलचंद टुडु, ब्रदर बिजेन्द्र कुजूर सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं और एलकेजी से दसवीं कक्षा तक के तमाम छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। समारोह के दौरान छात्र-छात्राओं में राज सोरेन, एंजेल कुमारी, मनीष कुमार राम, प्रिया कुमारी के अलावा अजय कुमार, अनुपम जोजो, प्रिया सोरेन और अंजू मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर अपने विचार रखे। विद्यालय को ये सभी पौधे वन विभाग हजारीबाग की ओर से उपलब्ध कराए गए थे। इसके लिए प्रधानाध्यापक ने वन विभाग पूर्वी हजारीबाग के प्रति तहे दिल से आभार जताया।
कार्यक्रम के अंत में सभी कक्षाओं के बच्चों ने निर्धारित स्थलों पर अपने-अपने वर्ग के अनुसार पौधे रोपे और उनके संरक्षण का संकल्प लिया।
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