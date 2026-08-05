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Hazaribagh News: मुखिया तीथदर्शन यात्रा की शुरुआत, 101 श्रद्धालु रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: कटकमसांडी। प्रतिनिधि  कटकमदाग पंचायत के मुखिया अंजू देवी ने अपने पंचायत क्षेत्र में पहली बार

Hazaribagh News: मुखिया तीथदर्शन यात्रा की शुरुआत, 101 श्रद्धालु रवाना

Hazaribagh News: कटकमसांडी। कटकमदाग पंचायत के मुखिया अंजू देवी ने अपने पंचायत क्षेत्र में पहली बार मुखिया तीर्थदर्शन यात्रा की शुरुआत की है। मुखिया तीर्थ यात्रा की शुरुआत बुधवार को सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार साहू, भाजपा नेता अरुण कुमार राणा, पूर्व प्रमुख अशोक यादव, पूर्व मुखिया गणेश तुरी, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील यादव, बसंत यादव, मुखिया अंजू देवी ने संयुक्त रूप से 101 तीर्थयात्रियों को अंगवस्त्र देकर और पैर धोकर रवाना किया। मुखिया अंजू देवी ने कहा कि मेरा उद्देश्य  क्षेत्र के उन बुजुर्गों और वंचित लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करना है, जो लंबे समय से तीर्थयात्रा की कामना कर रहे थे।

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पांच अगस्त  को कटकमदाग पंचायत क्षेत्र के 101 श्रद्धालु  वातानुकूलित बसों में सवार होकर  रवाना हुए । इससे पहले सभी श्रद्धालुओं ने ढोल बाजा के साथ बानादाग पहाड़ी स्थित गौरीशंकरधाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर राज्य के तीन प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए रवाना हुए। श्रद्धालुओं को देवघर के बाबाधाम ,दुमका जिला के बाबा बासुकीनाथ और पश्चिम बंगाल के तारापीठ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दर्शन करने का अवसर मिलेगा। मौकेपर सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार साहू सहित कई लोग मौजूद थे।

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